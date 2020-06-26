Çorum'da polisten 'maske' denetimi - Son Dakika

Çorum'da polisten 'maske' denetimi

Çorum'da polisten 'maske' denetimiÇORUM'da, maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Çorum'da polisten 'maske' denetimi

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ÇORUM'da, maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Ekipler, maske takanlara teşekkür ederken, takmayanlara ise para cezası kesti.

Çorum'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından polis ekipleri Gazi ve İnönü Caddelerinde denetimlerde bulundu, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları yönünde uyardı. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar maskelerini taktı. Ekipler, maske takanlara teşekkür ederken, takmayanlara ise para cezası kesti.

Hem siperlik hem de maske takarak caddede yürüyen Ergül Aslan adlı kadın vatandaşlara maske takmaları çağrısında bulundu. Aslan, "Koronavirüsün kimde olduğu belli değil, belki bende var belki de başkasında var. Hem kendimi hem de karşımdakini korumak adına maske takılması gerektiğini düşünüyorum. Duyarlı olmak gerekiyor. Para cezasının caydırıcı olduğunu görüyoruz. Ancak gençlerimiz de duyarsızlık var. Maske olması gerektiği gibi takılmıyor, ya bilekte ya dirsekte ya da çene altında takılıyor. Herkes daha bilinçli olmalı" dedi.

Sultan Tepe ise "Çoluğumuz var çocuğumuz var, herkes maske takmalı, kimseye hastalık bulaşmamalı. Bir de dışarıdan gelenlere dikkat edilmeli. Kimsenin milletin sağlığıyla oynamaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:38 Kaynak: DHA

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