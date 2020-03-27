Son Dakika › Güncel › Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı - Son Dakika
Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı
6 saat önce
ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı.
ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı. Polis ekipleri kişilere 'safları sıklaştırmayın' uyarısında bulundu.
Çorum'da cuma namazını kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlattığı kişiler cami girişinde saf tutarak namaza durdu. Polis ekipleri bu kez de cesaati 'safları sıklaştırmayın' diyerek uyardı. Uyarıları dikkate alan kişiler, namazlarını kılıp camiden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı