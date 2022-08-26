Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti

Çorum'da protokol üyeleri, cuma namazını Şehitlik Mescidi'nde kıldıktan sonra şehitler için dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, kentte kabri bulunan şehitlerin hatıralarının yaşatılması amacıyla "Çorum Şehitlerini Anıyor, Gazilerini Yad Ediyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile şehit yakınları ve vatandaşlar, cuma namazını Şehitlik Mescidi'nde kıldı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, namazın ardından kabirleri ziyaret ederek dua etti.