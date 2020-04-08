Çorum'da PTT önünde 'sosyal mesafeli' sıra - Son Dakika

Çorum'da PTT önünde 'sosyal mesafeli' sıra
6 saat önce
ÇORUM'da, ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er liralık desteği almak isteyenler, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.
ÇORUM'da, ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er liralık desteği almak isteyenler, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.
Çorum'da 1000'er liralık yardımı almak isteyenler, PTT şubelerine gitmeyi sürdürüyor. Gazi Caddesi'ndeki PTT şubesi önünde bekleyenler, sıraya girdi. Polis, sosyal mesafeye için vatandaşları uyardı. Görevliler, bekleyenleri 5'erli sıraya soktu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:41 Kaynak: DHA
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