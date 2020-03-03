Çorum'da rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

Çorum'da rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

6 saat önce

Çorum'da halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Çorum'da rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü, System.String[]

Çorum'da halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Mimar Sinan-Buharaevler seferini yapan özel halk otobüsüne binen bir kadın, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının fenalaşması üzerine otobüs şoförü Servet Akkaya, güzergahından ayrılarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.

Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, hastane önünde görevliler tarafından otobüsten sedye ile alınarak acil servise kaldırıldı.

Kadının, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada kadının rahatsızlanması ve ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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