Son Dakika Haberleri: Çorum'da ramazan davuluna LGS molası
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Çorum'da ramazan davuluna LGS molası

32 dakika önce

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sebebiyle Ramazan davulu çalınmayacağı duyuruldu.

Çorum'da ramazan davuluna LGS molası, System.String[]
Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sebebiyle Ramazan davulu çalınmayacağı duyuruldu.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada; "Ramazanın ruhunu yansıtan Ramazan davulunun geleneklere uygun olması için Belediyemiz tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Ramazanın sembollerinden olan Ramazan davulunun devam etmesi yönünde kararlar alırken hemşehrilerimizin rahatsız olmamasına da özen gösteriyoruz. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü LGS'ye girecek yavrularımızı düşünerek 31 Mayısı 1 Hazirana bağlayan gece ramazan davulu çalınmaması kararı aldık. LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Çorum, LGS, Güncel
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