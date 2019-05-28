Çorum'da ramazan davuluna LGS molası
32 dakika önce
Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sebebiyle Ramazan davulu çalınmayacağı duyuruldu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS
) sebebiyle Ramazan davulu çalınmayacağı duyuruldu.
Belediye basın biriminden yapılan açıklamada; "Ramazanın ruhunu yansıtan Ramazan davulunun geleneklere uygun olması için Belediyemiz tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Ramazanın sembollerinden olan Ramazan davulunun devam etmesi yönünde kararlar alırken hemşehrilerimizin rahatsız olmamasına da özen gösteriyoruz. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü LGS'ye girecek yavrularımızı düşünerek 31 Mayısı 1 Hazirana bağlayan gece ramazan davulu çalınmaması kararı aldık. LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi. - ÇORUM
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri
Haluk Levent, Carettaların üreme alanında konser yapılmasına tepki gösterdi
Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın!
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı