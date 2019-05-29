Son Dakika Haberleri: Çorum'da ramazan davuluna LGS molası
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Çorum'da ramazan davuluna LGS molası

1 saat önce

Çorum'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle cumartesi günü sahur vakti ramazan davulu çalınmayacağı bildirildi.

Çorum'da ramazan davuluna LGS molası, System.String[]
Çorum'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle cumartesi günü sahur vakti ramazan davulu çalınmayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazanın ruhunu yansıtan ramazan davulunun geleneklere uygun olması için belediye tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ramazan davulunun devam etmesi yönünde kararlar alırken hemşehrilerimizin rahatsız olmamasına da özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 1 Haziran Cumartesi LGS'ye girecek yavrularımızı düşünerek, o gün sahur vaktinde davul çalınmaması yönünde karar alınmıştır. LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:23 Kaynak: AA
Çorum, LGS, Güncel
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