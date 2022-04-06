Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı

06.04.2022 12:19
Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ramazan ayının başlamasıyla birlikte arttığını bildirdi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ramazan ayının başlamasıyla birlikte arttığını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan gıda ürünlerini üreten, satan ve tüketime sunan işletmeleri daha sık denetlediklerini belirtti.

Toplum sağlığını korumak için denetimleri sürdüreceklerini vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Özellikle toplu tüketim iş yerleri, toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarikçileri, gıda satış yerleri, pastane, unlu mamuller ve tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı gıda işyerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Gün içinde yapılan denetimlerin yanı sıra Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince iftar ve sahura yönelik denetimler de planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir"

Gıda işletmecilerinin ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Sarı, "Denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle ramazan ayında tüketimi artan tatlı ürünlerinde kullanılan yağlar başta olmak üzere, kızartmalarda kullanılan yağlarının polarizitesi, polarizasyon cihazı ile yerinde tespit edilerek gerekli görülmesi halinde numune alınarak gerekli işlemler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sarı, gıda sektörünün temsilcilerini ilgili yönetmeliklere uygun davranmaları konusunda uyarırken, tüketicilerin de gıda denetim sistemine dahil olabileceğini, şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kargı'ya özgü Ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Kargı'ya özgü Ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Alaca Belediyesi ihtiyaç sahiplerini ramazanda da unutmuyor Alaca Belediyesi ihtiyaç sahiplerini ramazanda da unutmuyor

Orhan Sarı, Ramazan, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement