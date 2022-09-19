Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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