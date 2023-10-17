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Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü! 3 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.10.2023 01:27

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, reklam tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 2 yolcu yaşamını yitirdi.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

REKLAM PANOSUNA ÇARPIP HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Etyemez idaresindeki plakalı otomobil caddede seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sürücünün cesedi araç içerisinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Erkan Etyemez'in 2 çocuk babası olduğu, Alaca'da ikamet ettiği ve fırın işletmecisi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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