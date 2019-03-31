Çorum'da Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 14 İlçeden 1'inde AK Parti Kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ortaköy - Taner İsbir - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Ortaköy - Taner İsbir - AK Parti

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