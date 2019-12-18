Çorum'da şadırvanda abdest alan eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Çorum'da iş ortağı olduğu eniştesini şadırvanda abdest aldığı sırada tabanca ile vurarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Üzeyir Mol (42), maktul eniştesi Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son kez savunma yapması için söz verilen Mol, ablasının eşi Ramazan Güllü'yü 2012 yılında İtalya'daki işlerine hiç para talep etmeden ortak ettiğini, iki yıl boyunca beraber çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde hesaplarda açık çıkmaya başladığını belirten Mol, "Birlikte yaptığımız işleri başkalarına verdiğini duydum. Başka sorunlar da ortaya çıkmıştı. Sonra ortaklığımız bitti. Çok zarara uğradım, iflasın eşiğine gelmiştim. Olayın olduğu gün emlakçıda işim vardı. Yaşadığımız sorunlar aklıma gelince bir anda rahmetliye ateş ettim. Böyle bir olayı yapmak istemezdim. Halen olanlara anlam veremiyorum. Daha önce herhangi bir plan da yapmadım." dedi.

Olaydan duyduğu pişmanlığı dile getiren Mol, tasarlayarak gerçekleşmediğini öne sürdü.

Neslihan Güllü ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini anlatarak, "Üç çocuğu yetim bıraktı. Cami avlusunda işlediği cinayeti 80 milyon insan gördü. Bu olayı kasten ve tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Önce Allah'ın sonra da sizin adaletinize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

"Ben bu kafirin yüzünü görmek istemiyorum." diye bağırmaya başlaması üzerine Güllü, görevlilerce duruşma salonundan çıkarıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis ve para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

İtalya'da yaşayan ve tatil için Çorum'a gelen Ramazan Güllü, 14 Ağustos 2017'de öğle namazını kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest aldığı sırada kayınbiraderi Üzeyir Mol'un silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Mol, 14 gün sonra İstanbul'da yakalanmıştı.