Son Dakika Haberleri: Çorum'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da sağanak

4 saat önce

ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Çorum'da sağanak, System.String[]


ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmura sokakta yakalananlar ise camilere ve otobüs duraklarına sığındı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]