Çorum'da sağanak
4 saat önce
ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmura sokakta yakalananlar ise camilere ve otobüs duraklarına sığındı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.
- Çorum
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