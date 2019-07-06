Son Dakika Haberleri: Çorum'da sağanak sele neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da sağanak sele neden oldu

51 dakika önce

Çorum etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, bir köyde hasara neden oldu.

Çorum'da sağanak sele neden oldu, System.String[]
Çorum etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, bir köyde hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Hacı Ahmet Deresi köyünde aniden bastıran sağanak, köydeki derenin taşmasına neden oldu.
Taşkın sularının oluşturduğu selde köyün yerleşim merkezi ile tarla ve bahçeleri su bastı.
Herhangi yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı sel baskınının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.
Köy muhtarı Halil Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki çiftçilerin hasat ettiği buğdayın yaklaşık yüzde 50'sinin sel sularıyla yitirildiğini söyledi.
Yağışın aniden başladığını belirten Damar, "Köyümüzde henüz harmandan çıkmadık. Çiftçilerimizin bir kısmı hasat ettiği buğdayı evlerinin bahçelerinde muhafaza ediyordu. Sel suları buğdayımızın yarısını alıp götürdü." dedi.
Buğdayın yanı sıra hayvanlar için hazırladıkları saman balyalarının da sel sularına kapıldığını anlatan Damar, devletten yardım beklediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Güneş, Sirius yıldızı ile kavuşuyor! Şans kapınızı çalıyor 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:17:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da sağanak sele neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]