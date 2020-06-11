Çorum'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Çorum'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

-Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde araçlar devrildi

-Yolun karşısına geçmeye çalışırken suya kapılan şahıs yere düştü

ÇORUM - Çorum'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerleri su altında kalırken, sürücüler ise araçları ile yolda kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Caddelerde yolun karşı tarafına geçmek isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Milönü caddesi üzerinde bir kişi karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Talihsiz vatandaşın imdadına bölgedeki vatandaşlar yetişti.