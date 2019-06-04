Çorum'da sağanak yolları göle çevirdi
14 dakika önce
ÇORUM'da, etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, sürücüler otomobilleri ile yolda kaldı. Çorum
'da yaklaşık 20 dakika süreyle etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise otomobilleri ile yolda kaldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye
ekipleri su basan ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarında tahliye çalışması başlattı.
Bahabey Caddesi'nde göle dönen 112 Acil Servis
İstasyonu önünde araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, vatandaşlar bu bölgeye belediye yetkililerinin çözüm bulmasını istedi.
- Çorum
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