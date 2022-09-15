Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

15.09.2022 14:00
Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tabip Odası, Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamayı yapan Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Okudan'ın, hastanede sessizlik çağrısı yaptığı sırada uğradığı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanları olarak olaydan büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Aykan, "Esenyurt Devlet Hastanesinde çalışanların, çevresinin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okudan'ı kaybettik. Hem de işini yaparken, şifa dağıttığımız hastaların yakınları hiç acımadan, tereddüt edilmeden, 'Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın.' diye uyardığı için araçlarında taşıdıkları bıçakla gözlerini kırpmadan hunharca katlettiler." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddeti önlemek için alınan tedbirlerin caydırıcı olmadığını savunan Aykan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet denildiğinde doktoru, hemşiresi, işçisi, memuru, her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz. Mevzuatta palyatif olarak yapılan düzenlemelerin yetersizliği, uygulanabilirliğinin bir türlü sağlanamaması, özellikle hastane özel güvenliklerinin olaylara müdahale sırasında savunmasız bırakılması, bu acıları dindirmeyecek. Sağlık çalışanları olarak artık evlerimizden çıkarken ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşerek kurumlarımıza geliyoruz. Bu psikoloji ile sağlık hizmeti vermeye, destek hizmeti vermeye, güvenlik, asayiş hizmeti vermeye çalışıyoruz ancak artık sabrımız kalmadı. Bugün duyduğumuz öfke, duyduğumuz üzüntü kadar büyük."

Açıklamanın ardından Aykan için dua edildi.

Basın açıklamasına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım! Hasta yakınlarının bıçaklı saldırısında can verdi Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım! Hasta yakınlarının bıçaklı saldırısında can verdi KADIKÖY'DE ÇAKAR DENETİMİ KADIKÖY'DE ÇAKAR DENETİMİ Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1 Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1
Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:41:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement