Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Bakımın tam olarak entegre olduğu, çığır açan yeniliklerin benimsendiği, dengeli beslenme ve aktif yaşam tarzlarının teşvik edildiği, sağlıklı, üretken bir toplumun yararına yatırımların teşvik edildiği bir sağlık sistemi için çalışıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sağlıkta Gelecek" konulu panelde konuşan Meşe, dünya genelinde sağlık harcamalarının giderek artış eğilimi gösterdiğini, özellikle sağlık hizmetlerinin tüm gelişmiş ülkelerde gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 10'unu tüketen, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Sağlık alanında özellikle bilgisayar ve internet teknolojisinin kaynaklık ettiği baş döndürücü yenilikler ve gelişmeler yaşandığını, modern sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan bilimin hızla ilerlediğinin altını çizen Meşe, "Sağlık alanı giderek artan bir biçimde teknolojiye bağımlı hale geliyor. Bu yeni ekosistemde her bir oyuncunun konumlarını yeniden tanımlaması ve yeniden tasarlaması gerekiyor." diye konuştu.

Bu alandaki yeni düzene ayak uydurulması gerektiğini anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Firmalar bu yeni sağlık dünyasında var olabilmek için değer zincirlerini ve iş modellerini gözden geçirecekler ve kendilerini dönüştürecektir. Sağlık hizmetleri daha entegre hale gelecek, hükümetler yeni düzenlemeler, eğitim müfredatları ve yönetim tarzları ortaya koymak durumunda kalacaktır. Bu belirtilen zorluklarla baş edebilmek ve üç temel teknolojik alanda gelişmelere entegrasyonu ve adaptasyonu sağlayabilmek için sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, başka bir ifadeyle yeniden tasarlanması gerekiyor."

Meşe, bakanlık olarak sağlıkta dönüşümle ilgili konulara 11. Kalkınma Planı'nda kapsamlı bir şekilde yer verdiklerini belirterek, "Bakımın tam olarak entegre olduğu, çığır açan yeniliklerin benimsendiği, dengeli beslenme ve aktif yaşam tarzlarının teşvik edildiği, sağlıklı, üretken bir toplumun yararına yatırımların teşvik edildiği bir sağlık sistemi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli üretimin öneminden de bahseden Meşe, ilaç ve tıbbi cihaz alanında da yerelleşme, yerlileşme ve millileşme çalışmalarında da yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

"100 kutu ilacın 82'sini artık Türkiye'de üretiyoruz"

Panelde, "İlaç ve tıbbi cihazda bizi nasıl bir gelecek bekliyor" konulu bir sunum yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaç ve tıbbi cihazlardaki yerli üretimle ilgili bilgi verdi.

Tıbbi cihaz sektöründe temel stratejilerinin "üretileni kullan, üretilmeyeni üret" olduğunu belirten Gürsöz, "İhtiyacımız olan tıbbi cihazı ülkemizde üretelim, üretileni de hastanelerimizde kullanalım. Üreticimiz ihracat yapsın elbette ama ürününü kendi ülkesinde de satabilsin. Temel amacımız, misyonumuz budur. Bizim yapamayacağımız bir şey de yok. Her türlü ürünü üretebilecek bir sektörümüz olduğuna inanıyorum." dedi.

"Mevcut durumda, ilaçta, kutu bazında yüzde 82'lere çok şükür ulaştık" ifadelerinin kullanan Gürsöz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tükettiğimiz 100 kutu ilacın 82'sini artık Türkiye'de üretiyoruz. Ancak bu oran, tıbbi cihaz alanına geldiğimizde yüzde 30'lara kadar düşüyor. Burada büyük bir potansiyel var. Aslında bizim üretemeyeceğimiz hiçbir ürün de yok. Bunu da yukarılara taşıyacağız, hedefimiz bu. İthalat bağımlılığını ne kadar azaltırsak o kadar geleceğe ümitle bakan Türkiye olacağız inşallah. Bizim örnek aldığımız, model aldığımız yer savunma sanayidir. Savunma sanayi alanındaki başarılar hepimizi mutlu ediyor. Sağlık sanayi de savunma sanayi gibi stratejik bir alan. Biz de o yolda adımlarımızı atıyoruz. Teknolojik açıdan baş döndürücü gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Bu teknolojiler konusunda ilaç olsun tıbbi cihaz olsun, işin dışında kalmayacağız. Salt kullanıcı olmamamız lazım, üretme kısmında olmamız lazım."

Etkinlikte, Şehir Hastaneleri Bilgi Sistemleri Koordinatörü Yasin Yarbay tarafından "Sağlıkta Dijital Dönüşüm", Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam tarafından "Geleceğin Meslekleri" ve Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş tarafından "Üniversite Sanayi İş birliği" konularında sunumlar yapıldı.