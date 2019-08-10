Son Dakika Haberleri: Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa kafeye girdi
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Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa kafeye girdi

27 dakika önce

Çorum'da sahibinin elinden kaçarak bir kafeye giren kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.

Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa kafeye girdi, System.String[]
Çorum'da sahibinin elinden kaçarak bir kafeye giren kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.

İlginç olay, Ankara- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Hayvan pazarından kurbanlık alan bir vatandaş, kurbanlık boğayı evine götürdüğü sırada elinden kaçırdı. Kaçan boğa ilçede faaliyet gösteren bir kafenin açık olan penceresinden içerisine daldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay sırasında kafede bulunan müşterilerin yaşadığı panik ile açık olan camlardan dışarıya kaçtığı görülürken bir süre dükkan içerisinde kalan kaçak boğa kendisini takip eden sahibi tarafından yakalanarak iş yerinden götürüldü. - ÇORUM
Ankara, Samsun, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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