Çorum'da sahipsiz köpeklerin çöplüğe bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöp toplama alanına bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kentte geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde resmi plakalı bir kamyondan merkeze yakın bir noktada sahipsiz köpeklerin doğaya bırakıldığına ilişkin bir görüntünün belediyeye ulaşması üzerine konuyla ilgili araştırma yapıldı.

Valiliğin talimatıyla inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin Sungurlu Belediyesine ait araçla bölgeye bırakıldığını tespit etti. Ekiplerin incelemeleri sonucu hazırlanan rapor Valiliğe sunuldu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir vatandaşın belediyeye, resmi plakalı bir kamyondan gece geç saatlerde Karapürçek mevkisindeki çöplüğe sahipsiz köpeklerin bırakıldığını gösteren bir video gönderdiğini söyledi.

Görüntüyü izledikten sonra aracı tespit etmek için çalışma başlattıklarını anlatan Çöplü, "Duyarlı vatandaşımızın çektiği video sayesinde işlemlerimizi başlatmış olduk. Bunlarla ilgili şüphelerimiz vardı ama elimizde resmi delil yoktu. Duyarlı vatandaşımızın bize videoyu atmasından sonra araştırdık ve gördük ki Sungurlu Belediyesine tahsis edilmiş resmi plakalı bir araçla gece karanlığında, ilçeden topladıkları köpekleri bizim şehir merkezimizdeki bir alana bırakıyor ve gidiyorlar. Resmi olarak da biz bunları tespit ettik, kayıtlarımız da mevcut." ifadelerini kullandı.

Çöplü, Çorum Belediyesi olarak kentteki hayvanseverlerle sahipsiz hayvanlara yönelik besleme ve kısırlaştırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Kentteki hayvan varlığını da takip ettiklerine dikkati çeken Çöplü, "Şehrimizde zaman zaman popülasyonun arttığı, besleme odaklarımızın olduğu bölgelerde hayvanların arttığıyla ilgili şüphelerimiz vardı. Çünkü biz oradaki hayvanları alıyoruz, kısırlaştırıyoruz ama bir sonraki seferde bakıyoruz ki tekrar yeni hayvanlar gelmiş." dedi.