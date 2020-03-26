Çorum'da sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Çorum'da sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Çorum'da sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çorum'da sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezindeki bir iş yerine yapılan operasyonda, toplam 195 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 73 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır tıbbi amaçlı el ve cilt plastik dezenfektan şişeleri ele geçirildi.
Sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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