Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

13.05.2022 21:56
Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, alışverişte sahte dolar kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi, fiziki takip sonucu yakaladı.

Zanlıların üzerinde, evlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 800 dolar ele geçirildi.

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Kaçakçılık, alışveriş, dolar, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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