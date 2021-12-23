Çorum'da sahte içki 5 can aldı - Son Dakika

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Çorum'da sahte içki 5 can aldı

ÇORUM - Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde son bir hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi ile 7 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü'nden akşam saatlerinde yapılan açıklama da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son zamanlarda kentte meydana gelen kaçak alkollü içki zehirlenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarının tespit edilmesi üzerine, şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklama da şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.