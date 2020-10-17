Çorum'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Çorum'da sahte içki operasyonu

17.10.2020 16:25
Çorum'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Çorum'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Türkiye'de son günlerde alkollü içki zehirlenmesi sonucu ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1.307 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 511 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak alkollü içki, 637 litre kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 47 litre kaçak alkollü içki yapımında kullanılan kit, 515 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 200 adet 0,5 litrelik boş pet şişesi, 30 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 528 adet çeşitli marka ve ebatlarda alkollü içki markası, 4 adet plastik huni, 1 adet plastik sıvı ölçer, 3 adet alkol ölçüm aleti, 2 adet uçları açık plastik ölçü pipeti, 5 adet enjektör, 1 adet plastik süzgeç, 185 adet pancar melası, 10.051 adet sahte bandrol, 116 cm uzunluğunda 6,5 cm çapında 2 adet bakır boru, 42 cm derinliğinde 60 cm çapında 1 adet bakır kazan, 61 cm derinliğinde 34 cm çapında 1 adet musluklu plastik varil ve içerisinde 60 cm uzunluğunda 15 cm çapında sabitlenmiş bakır boru düzeneği, 1 adet ruha marka terazi, 1 adet beyaz çuval içerisinde 2.800 gr anason tohumu, 1 adet ahşap kazan kapağı yakalanarak ele geçirildi.

İl genelinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 34.242 litre kaçak şarap, 1.903 litre kaçak rakı, 221 kg anason, 14 adet damıtma sistemi, 271 paket sigara, 610 kök kenevir, 15 gr kenevir tohumu, 60 adet ekstazi, 246 adet sentetik hap, 4 kilo 193 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 4 adet tabanca, 184 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği, 118 adet av tüfeği fişeği, 7 adet dedektör, 3 adet jeneratör, 1 adet iş makinesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ÇORUM

Çorum'da sahte içki operasyonu
Çorum'da sahte içki operasyonu
Çorum'da sahte içki operasyonu
Çorum'da sahte içki operasyonu

Operasyon, Silah, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

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