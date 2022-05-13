Çorum'da sahte para operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da sahte para operasyonu

13.05.2022 19:02
Çorum'da sahte para operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte para ile alışveriş yapan 3 kişi yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte para ile alışveriş yapan 3 kişi yakalandı.

İl merkezinde bazı şahısların sahte para ile alışveriş yaptıkları bilgisine ulaşan KOM ekipleri, yaptıkları incelemelerde 3 şahsın alışverişte sahte ABD doları verdiğini tespit ettiler. Piyasaya sahte para süren 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük sahte Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesine muhalefet etmek suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI Son dakika haberi: İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, alışveriş, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da sahte para operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da sahte para operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement