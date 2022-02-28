Çorum'da salgın ikinci kez pik yaptı - Son Dakika

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci kez pik yaptığını söyledi.

Sobacı, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Çorum'un üç haftadır en çok vaka artış oranı kaydedilen iller arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Kentte her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1292'ye ulaştığını belirten Sobacı, "Bakanlığımızın açıkladığı vaka sayıları 15 gün geriden gelmektedir. Son günlerde ilimizde vaka sayısı düşüşe geçti. Pozitif vaka sayımız 500'e kadar düştü. İnşallah daha da iyi olacak." dedi.

Yarıyıl tatili nedeniyle büyük şehirlerden Anadolu'ya seyahatlerin artması nedeniyle Orta Karadeniz illerinde vaka sayılarının artış gösterdiğinin altını çizen Sobacı, "Karadeniz Bölgesi geçişleri olduğu için Samsun, Amasya, Tokat ve ilimizde vaka sayıları arttı." diye konuştu.

Vaka sayılarında düşüşün başladığını aktaran Sobacı, "Salgın ilimizde ikinci bir pik yaptı. Şimdi pikten aşağı yönlü iniş başladı. Düşüşün bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sobacı, şartları tutan herkesi aşı yaptırmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Özellikle vatandaşlarımıza Turkovac aşımızı tavsiye ediyorum. Bütün sağlık kuruluşlarımızda aşılama çalışmaları devam ediyor. İlimiz aşılamada Türkiye ortalamasına çok yakın. Daha fazla aşı yaptırarak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak salgını yenebiliriz."