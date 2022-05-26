Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.05.2022 18:37
Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın, otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın, otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sungurlu'dan Çorum yönüne giden Naci Çıtak (56) yönetimindeki 05 AAN 794 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu Çorum kara yolunun beşinci kilometresinde, aynı istikamette seyreden Sabri Özgün'ün kullandığı 60 ES 166 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçtaki Aysel Çıtak (56), Hira Nur (5), Elif Mina (1), Eda (29) ve Faruk Koray Gül (31), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel Çıtak, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Kaynak: AA

Sungurlu, İtfaiye, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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