Çorum'da savunma sanayisi için iş insanları bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bu dönem bizim uluslararası nitelikte savunma sanayisine hizmet edebilecek nitelikte ekipman, donanım yapma kalitesine erişebilir hale gelmemiz gerekiyor." dedi.

Çorum'da sanayicilerin savunma sanayisine yönelik üretim yapmalarını teşvik etmek, önemli savunma sanayisi tesislerinin yöneticileri ile iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla SAHA İstanbul ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) "Savunma Sanayi Buluşması" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Çorum TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayicilerin savunma sanayisine gerekli donanım, ekipman yapma kapasitesine ulaşması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul'un kurucularından olduğunu belirten Büyükdede, "Biz SAHA İstanbul'u kurduğumuzda 27 firmaydık. İki yılda 175 firmaya ulaştık, bugün 628 üyeye geldik. Şu anda büyük bir talep var." dedi.

Savunma sanayisine üretim yapmanın nitelik açısından ayrıcalıklarının olduğuna dikkati çeken Büyükdede, şöyle devam etti:

"Bu dönem bizim uluslararası nitelikte savunma sanayine hizmet edebilecek nitelikte ekipman, donanım yapma kalitesine erişebilir hale gelmemiz gerekiyor. Savunma sanayine hizmet etmek sıradan bir konu değil. Bu niteliğe firmalarımızın hızla eriştiğini görüyoruz. Hem silah hem uçak ve uzay endüstrisinde olsun çok büyük bir gelişim, değişim ve dönüşüm var. Firmalarımız bu konuya doğru kalitelerini artırarak kendilerini çekmek durumundalar."

"Sanayimizi Avrupa'da belli boyuta gelmiş ülkeler düzeyine getirmek zaruretimiz"

Türkiye'nin toplam 280 bin hektar sanayi tesisine sahip olduğunu ifade eden Büyükdede, "Türkiye sanayi bakımından çok zengin bir ülke gibi görünse de yeterince zenginliğe sahip değiliz. Hatta sanayi fakiri ülkelerden biri kabul edilebiliriz. Bu konuda Sanayi Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, Türkiye'de 280 bin hektar toplam sanayimiz var. Bunun yalnızca 110 bini organize sanayi bölgelerinde. Gayri Safi Milli Hasılamız da belli. Kişi başı 7-8 bin doların etrafında, vasat bir seviyede devam ediyoruz. Biz vasatlıktan kurtulmak istiyoruz ama biz böyle gidersek bir müddet sonra G-20'den bile düşebiliriz. Bizim kendimizi toparlayıp, sanayimizi Avrupa'da belli boyuta gelmiş ülkeler düzeyine getirmek gibi bir zaruretimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayi arazimizi 650 bin hektara çıkarmanın mücadelesini veriyoruz"

Türkiye'nin İtalya, Fransa, Almanya ile mukayese edebilir bir ülke haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Büyükdede, şunları dile getirdi:

"İtalya'da 300 bin kilometrekarenin yüzde 2,2'si sanayide. Yani 650 bin hektar sanayisi var. Fransa'nın 900 bin hektarı var. Almanya'nın arazisinin yüzde 4,5'i sanayi. Gayri Safi Milli Hasılası da 48 bin dolar. 1,5 milyon hektar kadar sanayisi var. Biz ise 'Sanayi bölgesi kurar mıyız, genişler miyiz, tarımdan alır mıyız?' gibi kavgalar veriyoruz. Bu dönem içinde Bakanlık olarak tüm sanayi alanlarımızı diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışarak büyütmeye gayret ediyoruz. Yapabilirsek inşallah 280 bin hektar olan sanayi arazimizi 650 bin hektara çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Bunu çıkarabiliriz ve çıkardığımızda da doldurmamız lazım. Mevcut işletmelerimizin de kapasitesini yukarı çekmek gibi bir görevimiz var."

"Çin'de yatırım yapmış Avrupa firmalarının Türkiye'ye gelmek gibi bir dertleri var"

Avrupa ülkelerinden firmaların Çin'deki yatırımlarını çeşitli Avrupa ülkelerine taşımaya gayret ettiğini anlatan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Özellikle Çin'de yatırım yapmış Avrupa firmalarının Türkiye'ye gelmek gibi bir dertleri var. Çünkü şu anda Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan hatta Slovenya'da durmadan ortaklıklar kurmaya gayret ettikleri dönemde biz hızla dünyaya açılmak ve onlarla entegre sanayi tesisleri kurmak gibi bir döneme girmek zorundayız. Çin'in bıraktığı o alanı bizim üstlenmek gibi bir yapıya da ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Olanca gücümüzle üretim alanlarımızda mümkün olduğunca yabancılarla kol kola girmiş müesseseler kurma ihtiyacı duyuyoruz. Dolayısıyla altyapısı düzgün, nitelikli değerler üretme zaruretindeyiz."

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da konuşmalarında, sanayisiyle öne çıkan Çorum'un demir yolu talebini dile getirdiler.

Toplantının ikinci bölümünde ise Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ'ın moderatörlüğündeki panelde Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAI Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, ROKETSAN Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros ve TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş sunum yaptı.