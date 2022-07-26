Çorum'da şebeke suyu uzmanlarca 24 saat kontrol altında

Çorum'da şebeke suyunun uzmanlarca 7 gün 24 saat takip edilerek, insan sağlığına en uygun değerlerde tutulduğu bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre yapılan analizlerle kentteki şebeke suyunun "kaynak suyu" kalitesinde olduğu vurgulandı.

Şebeke suyunun kontrolü için her gün depo çıkışı ile en uzak şebeke noktasından numuneler alındığının aktarıldığı açıklamada, belediye bünyesindeki SCADA Merkezi'nde (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi) alanında uzman personelin kente kaliteli şebeke suyu temin etmek için gece gündüz çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şebeke suyunun kaynağından musluğa gelene kadarki her aşamasını sürekli kontrol ettiklerini belirtti.

Şebeke suyunun değerlerindeki değişimden anında haberdar olduklarının altını çizen Aşgın, "Değişimlere uzaktan anlık müdahalelerde bulunabiliyoruz. Şükür bugüne kadar insan sağlığını tehdit eden hiçbir bakteri bulgusuna rastlanmadı. Bu analiz raporlarını düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle de paylaşıyoruz. İçme suyumuzun kalitesini onlar da takip ediyor. Çorum'da musluklardan kaynak suyu kalitesinde su akıyor. Kötü koku ya da tat ihbarları da anında değerlendiriliyor. İhbara konu yerlerden alınan numunelerde yapılan analizde, şebeke suyundaki bu tür olumsuzlukların meskenlerde eskiyen su tesisatlarından kaynaklandığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.