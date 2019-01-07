Çorum'da Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu
2 saat önce
Çorum'da, Mahalli İdareler Seçimi için Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Çorum
'da, Mahalli İdareler Seçimi için Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile ilçelerde kurulan seçim koordinasyon merkezlerinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine kadar hizmet vereceği bildirildi.
Vatandaşların kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Seçim Koordinasyon Merkezine "0 364 224 10 09" ve "0 505 318 19 00" numaralı telefonlar ile "0 364 225 67 11" numaralı faks aracılığıyla ulaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, "31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinde il genelinde kamu güvenliğinin sağlanması, seçim öncesi ve sonrası oluşabilecek olayların önlenmesi, seçimlerin huzurlu ve güvenli ortamda yürütülmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yapılabilmesi amacıyla polis sorumluluk bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 31 Aralık
2018 tarihi itibarıyla 24 saat esasına göre çalışacak şekilde seçim koordinasyon merkezleri kurulmuştur." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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