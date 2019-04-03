Son Dakika Haberleri: Çorum'da Şehir İçi Trafik Denetimleri Devam Edecek

Çorum'da Şehir İçi Trafik Denetimleri Devam Edecek

23 dakika önce

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hız ihlallerine karşı radar denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Çorum'da Şehir İçi Trafik Denetimleri Devam Edecek, System.String[]
Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hız ihlallerine karşı radar denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki trafik kazalarını önlemek maksadıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda mobil radarlarla hız denetimi yapıldığı belirtildi.

Sürücülerin kent merkezinde saatte en fazla 50+5 kilometre hız yapabileceğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin yoğunlukla kazaların meydana geldiği cadde ve kavşaklarda araç sürücülerine yönelik her gün değişik zaman dilimlerinde mobil denetim araçları yardımıyla, 200 metre önceden levha ve dubalama yapılarak görünür vaziyette İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince hız denetimi ile trafik işaret levhalarına uymayan sürücülere yönelik denetimler yapılmaktadır. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destek sağlayan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:05 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Şehir İçi Trafik Denetimleri Devam Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]