Çorum'da Şehir İçi Trafik Denetimleri Devam Edecek

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hız ihlallerine karşı radar denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hız ihlallerine karşı radar denetimlerinin devam edeceği bildirildi.



Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki trafik kazalarını önlemek maksadıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda mobil radarlarla hız denetimi yapıldığı belirtildi.



Sürücülerin kent merkezinde saatte en fazla 50+5 kilometre hız yapabileceğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizin yoğunlukla kazaların meydana geldiği cadde ve kavşaklarda araç sürücülerine yönelik her gün değişik zaman dilimlerinde mobil denetim araçları yardımıyla, 200 metre önceden levha ve dubalama yapılarak görünür vaziyette İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince hız denetimi ile trafik işaret levhalarına uymayan sürücülere yönelik denetimler yapılmaktadır. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destek sağlayan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

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