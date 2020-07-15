Çorum'da "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı - Son Dakika

Çorum'da "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı

Çorum Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde oluşturulan ve vatan savunmasında şehit düşen 48 kişinin eşyaları ile hatıralarının yer aldığı "Şehit Emanetleri Sergisi" törenle açıldı.

Çorum Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde oluşturulan ve vatan savunmasında şehit düşen 48 kişinin eşyaları ile hatıralarının yer aldığı "Şehit Emanetleri Sergisi" törenle açıldı.

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Vali Mustafa Çiftçi, Kültür Park içerisinde yer alan müzenin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla bugüne kadar vatanı ve milleti için can veren tüm şehitlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Şehitlerin, kutsal ve aziz bildikleri değerler uğruna canından ve malından vazgeçtiklerini vurgulayan Çiftçi, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz yüzlerce yıldır bu aziz vatanda birlik, huzur ve güven içerisinde yaşamamızı borçlu olduğumuz kutsal insanlardır. İnancımızda peygamberlikten sonra en yüksek mertebe şehitliktir. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Belediyemize de onların aziz hatıralarını ve isimlerini yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 15 Temmuz 2016'daki ihaneti asla unutmadıklarını belirterek, yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla iki yıl önce 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni inşa ettiklerini söyledi.

İlk başta sadece 15 Temmuz şehitleri için faaliyete geçirilen müzenin kapsamını genişleterek vatan savunmasında can veren tüm şehitler için yeniden düzenlediklerini dile getiren Aşgın, şöyle konuştu:

"1960 yılından bugüne kadar terörle mücadele verilirken şehit olan tüm kardeşlerimizin emanetlerini sergilemek için çalışma başlattık. Müzemize gelenlerin 15 Temmuz şehitlerimizin emanetleriyle beraber diğer tüm şehitlerimizin de emanetlerini görmelerini istedik. Şehit Aileleri Derneği Başkanımız Galip Deniz'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya da Şehit Emanetleri Sergisi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve beraberindekilerce serginin açılışı gerçekleştirildi.

İki katlı müzenin giriş katında oluşturulan alanda, 48 şehidin üniforma, tesbih, cüzdan, çakmak, fotoğraf gibi kişisel eşyalarının yanı sıra askerlerin şehit olduklarında üzerlerinden çıkan eşyalar ile ailelerine gönderdikleri mektuplar da yer alıyor.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:29 Kaynak: AA

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