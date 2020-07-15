Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı - Son Dakika

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı

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ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Şehit Aileleri Derneğinin de katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde açılan sergide, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergileniyor. Sergide sergilenen eşyalar arasında şehitlerin üniformalarından, şehit olduklarında üzerilerinden çıkan eşyalar ve ailelerine gönderdikleri mektuplar yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs 1919, 30 Ağustos nasıl bizim için özelse 15 Temmuz'da Türk milleti için çok önemli bir tarih. Bu milletin yeniden dirilişinin, yeniden gaza ruhunun yine tüm dünyaya gösterildiği bir tarihtir. 15 Temmuz'da bayrak olduk inmedik, ezan olduk dinmedik, şehit olduk ölmedik" dedi.

Şehitler Müzesi'ni Çorum'a kazandıranlara teşekkür eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise, "Burası "evladım anasız, babasız olur ama vatansız olamaz" diyen bir ecdadın aynı duygu ve düşüncelerle şehadete koşan torunlarının sembolüdür. Burası Çanakkale'de cepheye giderken geri dönmeyi düşünmeyen 15'lilerin, 15 Temmuz'da meydana çıkarken dönmeyi düşünmeyenlerin, operasyonlara giderken dönmeyi düşünmeyen torunlarının sembolüdür. Kısaca burası tarihi boyunca bütün ihanetlerle karşı karşıya gelmiş bir milletin dik duruşunun sembolü halindedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, 15 Temmuz'da milletin yeniden bir kurtuluş destanı yazdığını belirterek, 15 Temmuz'un ezan seslerinin silah seslerine, tank seslerine galip geldiği gün olduğunu ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da bu günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "O gece Çorum her rengiyle bir olarak tek yumruk halinde bayrak, ezan, toprak için mücadele etti. Biz de buna şahitlik ettik. 251 şehidimize Allah rahmet eylesin. Onlara çok şey borçluyuz. Bu ülke üzerinde oyun oynanmaya devam edecek. Tarihte de böyle olmuş ama milletimiz hiçbirine pabuç bırakmadı, bırakmayacakta" diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçlu olduğumuzun altını çizerek, "Şehitlerimiz yüzlerce yıldır bu aziz vatanda huzur, güvenlik içinde yaşamamızı borçlu olduğumuz kutsal insanlardır. Şehitler, kutsal bildiği değerler uğruna canından, malından geçen serdengeçtilerdir. Bu yüzden cennetle müjdelenmişlerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da şehit emanetleri sergisi açıldı - Son Dakika
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