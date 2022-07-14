Son dakika... Şehit yakını ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika... Şehit yakını ve gaziler bir araya geldi

14.07.2022 17:47

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu Vali Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çorum'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu

Vali Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, dinen kutsal kavramlar olan şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin mayasında bulunan, toplumun her bir ferdinin arzuladığı kavramlar arasında yer aldığını söyledi.

Şehitliğin peygamberlikten sonraki en yüce makamlardan biri olduğuna işaret eden Çiftçi, "Bütün şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz. Allah şehadetlerini kabul ve makbul eylesin. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da 15 Temmuz'un tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

15 Temmuz'dan herkesin kendine ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "O günü Milli Birlik Günü olarak anacağız ama bundan sonra hepimizin uyanık olması lazım. Teyakkuzda olalım ki böyle bir musibetle bir daha karşı karşıya gelmesin bu topraklar." diye konuştu.

Ceylan, "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde basında haberler yayınlanıyor. Beddua etmek doğru değil derler ama Allah beterini etsin buna. Bu adam için beddua doğru." ifadesini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise kentteki şehitliklerin bakımını belediye olarak üstlendiklerini, çevre düzenlemesi yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada bedel ödeyenlerin bayrağı dalgalanmaya devam eder. Bedel ödemeyenler, şehadeti arzu etmeyenler, gaziliğe sevdalı olmayanlar bayraklarını bu coğrafyada dalgalandıramaz. Milletimizle bir kez daha onur, şeref duyuyoruz. Yüce Türk milleti şehadeti arzulayan, gaziliği rütbelerin en büyüğü sayan, 'Bayrak dalgalansın, ezan devam etsin, dinimiz, değerlerimiz ayak altında olmasın' diye can vermeyi, can almayı kendisine görev addetmiştir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Şehit yakını ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika

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