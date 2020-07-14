Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu - Son Dakika

Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

- Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu Tarım işçisi Emrah Pullu'nun bulunması için JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor Çorum'un Alaca ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette kayboldu.

- Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Tarım işçisi Emrah Pullu'nun bulunması için JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette kayboldu.

Olay, ilçeye bağlı İbrahim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçisi olduğu öğrenilen Emrah Pullu adlı genç akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte köyün yakınlarında bulunan gölete gitti. Serinlemek için gölete giren talihsiz genç bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek genci arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Pullu'ya ulaşamayan ekipler, havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verirdi.

Göletin geniş olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekibinden takviye istendi. Olay yerine gelen JAK timi de göletteki arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları halen devam ediyor.

Ailesi ile birlikte Kastamonu'dan geldiği öğrenilen tarım işçisi Emrah Pullu'nun bulunması için JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yakınları ve birlikte çalıştığı tarım işçileri de göletin kenarında arama çalışmalarını takip ediyorlar.

Çorum, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:05:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]