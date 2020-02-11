Çorum'da sertifikalı arpa tohumu üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da sertifikalı arpa tohumu üretilecek - Son Dakika

Çorum'da sertifikalı arpa tohumu üretilecek

6 saat önce

Çorum Ziraat Odası tarafından sertifikalı arpa tohumu üretimi yapılacak.

Çorum'da sertifikalı arpa tohumu üretilecek, System.String[]

Çorum Ziraat Odası tarafından sertifikalı arpa tohumu üretimi yapılacak.


Ziraat Odası'nın sertifikalı tohumluk üretimi için yetki almasının ardından arpa tohumu üretimi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım İl Müdürü Orhan Sarı öncülüğünde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek verimli ve kaliteli yeni arpa çeşitleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan'ı ziyaret eden heyet, Çorum'da uygulayabilecek yeni projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Araştırma faaliyetlerinin de görüşüldüğü toplantıda yeni tescil edilen çeşitler hakkında sunum yapıldı.


Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum'da verim ve kalitesi yüksek tohumluk üretmeyi amaçladıkları söyledi. Sayan; "Çorum şartlarında en iyi arpa tohumunu üreterek, çiftçiye ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için azami gayret gösteriyoruz. Araştırma ve geliştirmeye çok önem veriyoruz" dedi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da, kentteki tüm tarımsal örgütlerle birlikte hareket ettiklerinde Çorum üreticisi için güzel şeyler ortaya çıktığını belirterek, "Kurum olarak tarımsal örgütleri devamlı destekleyip, onlara öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Çorum Üreticisi İçin var gücümüzle çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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