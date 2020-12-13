Çorum'da sessizlik hakim - Son Dakika

Çorum'da sessizlik hakim
13.12.2020 11:02
Çorum'da sessizlik hakim Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa kısıtlaması nedeniyle şehirdeki sessizlik devam ediyor.
Çorum'da sessizlik hakim
ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa kısıtlaması nedeniyle şehirdeki sessizlik devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam ettirdi.
Kent merkezinde daha önce kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken, ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanları bulunuyor. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.
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