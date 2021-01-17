Çorum'da sessizlik hakim - Son Dakika

Çorum'da sessizlik hakim
17.01.2021 13:39
Çorum'da sessizlik hakim Çorum'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.
Çorum'da sessizlik hakim
ÇORUM - Çorum'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.
Emniyet güçleri ise kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.
Kısıtlama pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.
Son Dakika Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı