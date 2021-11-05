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Çorum'da "Sevgi Çarşısı" 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşı giydirdi - Son Dakika

Çorum'da "Sevgi Çarşısı" 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşı giydirdi

05.11.2021 12:18
Çorum'da

Çorum Vali Yardımcısı Çağrı Erdinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet gösteren Sevgi Çarşısı'nın bu yıl 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşa 1 milyon 127 bin lira tutarında giyim desteği sağladığını bildirdi.

Çorum Vali Yardımcısı Çağrı Erdinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet gösteren Sevgi Çarşısı'nın bu yıl 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşa 1 milyon 127 bin lira tutarında giyim desteği sağladığını bildirdi.

Erdinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2015'te kurulan Sevgi Çarşısı'nın hayırsever kişi ve kuruluşların maddi ve ayni desteklerini ihtiyaç sahiplerine kıyafet olarak ulaştırdığını belirtti.

Mağazada bayan, erkek ve çocuk kategorilerinde yeni yazlık ve kışlık kıyafetler bulunduğunu anlatan Erdinç, kullanılmış giysi yardımını kabul etmediklerini vurguladı.

Erdinç, giyim yardımı talebiyle vakfa yapılan başvuruların vakıf mütevelli heyetince değerlendirildikten sonra Sevgi Çarşısı'na yönlendirildiğini aktararak, "Mağazada vatandaşlarımıza seçerek ve deneyerek ihtiyaçlarını giderme imkanı sunulmaktadır. 2021 yılı içinde Sevgi Çarşısı'ndan 13 bin 645 vatandaşımıza 1 milyon 127 bin 25 lira tutarında giyim yardımı yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca ilimizdeki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yine vakıf tarafından yürütülen 'Vefa Evde Bakım Projesi' kapsamında, evde çamaşır yıkama imkanı bulunmayan vatandaşlarımız Sevgi Çarşısı bünyesinde bulunan çamaşırhane hizmetinden de faydalandırılmaktadır. Mağazada rutin olarak yardımlar devam ettirilmekte olup, hayırseverlerin bağışlarına açık olduğumuzu belirtmek isteriz.???????" ifadelerini kullandı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Sevgi Çarşısı' 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşı giydirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da "Sevgi Çarşısı" 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşı giydirdi - Son Dakika
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