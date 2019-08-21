Son Dakika Haberleri: Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu
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Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

37 dakika önce

ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu, System.String[]
ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.


Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
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