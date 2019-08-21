Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu
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ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çorum
'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.
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