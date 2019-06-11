Son Dakika Haberleri: Çorum'da şiddetli yağış
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Çorum'da şiddetli yağış

8 saat önce

Çorum'da şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

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Çorum'da şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1,5 saat devam eden sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile bazı alt geçitlerde su birikmesi sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücülerin araçları arızalandı. Su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Dolu yağışından araçlarını korumak isteyenler kapalı pazar alanları, akaryakıt istasyonları ve kapalı otoparklarda yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi de araçlarının üstüne battaniye, bez, karton ve minder gibi eşya örttü.
Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik yapıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sağanak ve dolu uyarısı yapılan kentte, yağışların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:53 Kaynak: AA
Çorum, Güncel
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