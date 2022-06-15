Adreste yapılan aramada 9 bin 400 bandrolsüz makaron, 17 kilogram kaçak tütün, otomatik sigara basma makinesi ve sigara yapımında kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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