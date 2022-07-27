Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması çağrısı - Son Dakika
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Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması çağrısı

27.07.2022 23:04
Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması çağrısı

Çorum'da sık sık yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı ve son olarak anne ile kızının öldüğü Buharaevler kavşağında düzenleme yapılması için basın açıklaması yapan vatandaşlar, yetkililere seslendi.

Çorum'da sık sık yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı ve son olarak anne ile kızının öldüğü Buharaevler kavşağında düzenleme yapılması için basın açıklaması yapan vatandaşlar, yetkililere seslendi.

Çorum Çevre Yolu üzerinde bulunan Buharaevler kavşağında meydana gelen yaralamalı ve ölümlü kazaların önlenmesi için vatandaşlar, basın açıklaması yaptı. Geçen hafta meydana gelen kazada annesi ve kardeşini kaybeden Cafer Kılıç, "Annem ve kardeşim trafik kazasında hayatını kaybetti. Onların suçu yoktu. Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Daha çok canlar yanacak. Başka kimsenin canının yanmaması için gerekli önlemler alınsın" dedi.

Kazada babaannesini kaybeden Zafer Kılıç ise, "Burada düzenleme yapılmasını istiyoruz. Daha fazla canın yanmamasını istiyoruz. Bizim canımız yandı. Başka ailelerin canı yanmasın. Buraya alt geçit veya üst geçit ne yapılması gerekiyorsa yapılsın" ifadelerini kullandı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ise, bölgede 150 bin insanın yaşadığını belirterek, "Çorum'un yarısıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Kimseler ölmesin. Bir can daha gitmesin. Amacımız şov veya siyaset yapmak değil. Yarına kadar buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle saçma ucube bir yol yok. Buraya Pazartesi günleri, pazar kuruluyor. O gün olsaydı belki facia olurdu. Bunun hesabını kim verebilecekti. Bir an önce burada çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.

22 Temmuz'da Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada anne Satı Kılıç ve kızı Elif Güler hayatını kaybetmişti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Cafer Kılıç, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması çağrısı - Son Dakika

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