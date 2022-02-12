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ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika

ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI

12.02.2022 14:26

ÇORUM'da silah kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da silah kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibinde olduğu silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerine baskın yaptı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 117 tabanca fişeği, 54 tüfek kartuşu, 4 bıçak ile bazı dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI
ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI
ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇORUM'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
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