Çorum'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucunda, ilçede kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen zanlı takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlıya ait evde ve belirttiği noktalarda yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlının açık arazide taşların altına sakladığı kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörleri jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.