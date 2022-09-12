Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

12.09.2022 21:20
Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yürütülen operasyonda, bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıya ait eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 3 bin 870 fişek, çeşitli marka ve ebatlarda 7 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura bıçak ile 3 gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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