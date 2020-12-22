Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
22.12.2020 15:55
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI?Çorum'da iki grup arasında çıkan Emre Tercan'ın sırt bölgesinden tüfekle vurulup, hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
? Çorum'da iki grup arasında çıkan Emre Tercan'ın sırt bölgesinden tüfekle vurulup, hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Bilal M., Vedat B., Sercan G., Kenan D. ve Caner Ç., adliyeye sevk edildi.
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