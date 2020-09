Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaçarken yarlanan şahıs tarlada bulundu

Olayla ilgili biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1 kişi yaralandı. Tarlada bulunan yaralının durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Onur Osman Ş.ve Umut F. ile Hakan K. ile oğlu Ö. C. K. ilçe terminalinde karşılaştı. Her iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K. ile Ö. C. K., Onur Osman Ş.'yi ayağından vurdu. Olayın ardından iki grup arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sonunda yaralı Onur Osman Ş., Fen Lisesi Caddesi sonunda bir tarlaya düşerken, yanında bulunan Umut F. nin olaydan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından kaçan şüphelileri eşkal ve kimliklerini kamera görüntülerinden tespit eden Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlıları evlerinde yakalarken, olayda kullandıkları tabanca ve tüfeği sakladıkları yerde ele geçirdi. Bacağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Osman Ş'nin. ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ettiği ve ayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Onur Osman Ş.'nin 2015 yılında şüpheliler Hakan K. ile oğlu Ö. C. K.'yı bacaklarından vurarak yaraladığı, bu sebeple taraflar arasında eskiye dayanan husumet olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Hakan K. ile Ö. C. K. ile E.K ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.