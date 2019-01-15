Son Dakika Haberleri: Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

39 dakika önce

Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralıÇORUM - Çorum'da bir fabrikada çıkan silahlı kavgada bir gece bekçisi ile 2 işçi yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir fabrikada çıkan silahlı kavgada bir gece bekçisi ile 2 işçi yaralandı.
Olay Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada gece bekçisi olarak görev yapan Mehmet T. ve Burhan G.ile Emre G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddialara göre, tartışmanın büyümesi üzerine büyümesi üzerine Emre G. ve Burhan G., yanlarında bulunan tüfekle bekçi Mehmet T.'yi sırtından vurdu. Yaralandıktan sonra iddialara göre karşı grubun elinden tüfeğı almayı başaran gece bekçisi Emre G. ve Burhan G.'yi vurdu. Fabrikadan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan 3 şahıs sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

İşçi, Çorum, kavga, 3. Sayfa
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