Son Dakika Haberleri: Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı

6 saat önce

ÇORUM'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada Kemal T. (26) tarafından tüfekle vurulan E.S., (14), E.B.Ç. (16) ve S. Ö. (14) yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

ÇORUM'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada Kemal T. (26) tarafından tüfekle vurulan E.S., (14), E.B.Ç. (16) ve S. Ö. (14) yaralandı. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobille kaçan Kemal T., kısa sürede yanındakilerle polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Kale Mahallesi, İbik 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Kemal T., tüfekle E.S., E. B.Ç., ve S. Ö.,'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, otomobille kaçan Kemal T.'yi kısa sürede yanındaki U. D. (16) ve E S. (17) ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:23 Kaynak: DHA
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